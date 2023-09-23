ياسين بحث مع الخير في موضع مكافحة الحرائق

التقى النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الذي استهل زيارته باطلاق فرقة المستجيب الأول والتي تضم الاسعاف التابع لجمعية سبل السلام، وعناصر الدفاع المدني، وشرطة بلديات المنية الادارية.

ولفت ياسين إلى اهمية دور فرقة المستجيب الاول في مكافحة الحرائق والتقليل من أضرارها، "مما يخفف الأضرار الناجمة عن الحرائق سواء على مستوى الغطاء النباتي أو التداعيات البيئية الاخرى".

وأشار إلى أنّ "خلال عملنا في السنوات الماضية استطعنا بفضل المبادرات المجتمعية لمكافحة الحرائق بالتعاون مع وزارة البيئة لخفض معدل الحرائق السنوي بنسب زادت في احدى السنوات عن 90% رغم وجود موجات حر غير مسبوقة هذه السنة".

من جهته، ذكر الخير أن "عنوان حملته الانتخابية الأساسي، كان رفض المناطقية والعائلية في العمل السياسي، وانما التعاون الثنائي بين المجتمع المدني من جهة والبلديات والجهات الحكومية وممثل المنطقة من جهة اخرى"، وشدد على "أنني أثني على التعاون الذي لمسناه من هيئات المجتمع المدني في المنية خلال الفترة السابقة، وكذلك من البلديات وفرق الدفاع المدني.