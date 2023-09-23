الجيش: خرقان قبالة رأس الناقورة لزورقين إسرائيليين

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن "بتاريخ 23 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 6.45 ولغاية الساعة 11.40، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها 463 مترًا".

ولفتت إلى أنه "تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".