وزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي

شدد وزير الخارجية المصري سامح سكري، على أنّ "إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الري المصري هاني سويلم، في بيان، "انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث".

يشار إلى أن السلطات الإثيوبية أعلنت عن الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي، في 10 أيلول الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".