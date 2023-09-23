بيان خليجي بريطاني يثمن التقارب السعودي الإيراني

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- بواسطة أيمن الوشواش - ثمن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة التواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، والتشديد على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة التواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، والتشديد على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأعاد الوزراء التأكيد على التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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