شكرا لقرائتكم خبر أبو الغيط: القمة العربية الأفريقية في نوفمبر بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة لعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة بالسعودية خلال نوفمبر المقبل.

وشارك أبو الغيط في الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية- الأفريقية، الجمعة، بنيويورك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت رئاسة كل من السعودية وجمهورية جزر القمر.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن «أبو الغيط» تناول في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الأفريقي، والأزمة الليبية وتداعياتها مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدولي بكافة صوره لليبيا في ظل ما تعرضت له من الفيضانات في مدينة درنة.

وأشار أبو الغيط إلى الوضع المتأزم في السودان وتداعياته السلبية على الشعب السوداني وما يمثله من تهديد خطير لوحدة البلد ومؤسساته، باعتبار الأزمتين تنطويان على أهمية كبيرة للجانبين العربي والأفريقي على حد سواء.

ودعا أبو الغيط الجانب الأفريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ، ويعزز من فرص السلام.