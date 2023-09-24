بخاري: التجهيزات للعيد الوطني السعودي استغرقت 3 أشهر في رغبة سعودية بعودة الحياة إلى بيروت

علّق السفير السعودي وليد بخاري على الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي في وسط بيروت، حيث أشار إلى أنّ "مشهدية اليوم تجمع تاريخ بيروت ولبنان بالسعودية، فالتجهيزات للعيد الوطني استغرقت ثلاثة اشهر في رغبة سعودية بعودة الحياة الى بيروت".

ولفت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّ "نجاح اليوم الوطني السعودي في لبنان كان بأهله والحضور".

وفي وقت سابق، شارك بخاري إلى جانب شحصيات سياسية لبنانية في الاحتفال الذي أُقيم في وسط بيروت، في حين دعا السفير السعودي في كلمة له إلى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مع التأكيد على أنّ الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي، مشيرًا إلى أنّ الحل المستدام يأتي من داخل لبنان.