شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتلقى جرعة معززة من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، جرعة من اللقاح المحدث ل«كوفيد-19»، إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونزا، وفق ما أفاد طبيبه.

وقال كيفن أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن، إن الرئيس الأمريكي يأمل أن يحذو الآخرون حذوه.

وأعطى المسؤولون الصحيون الأمريكيون الأسبوع الماضي موافقتهم لشركتي «فايزر» و«موديرنا» على إنتاج نسخ محدثة من اللقاحات المضادة ل«كوفيد»، والقادرة على التكيف بشكل أفضل مع متحورات الفيروس المنتشرة حالياً.

كما أوصى المسؤولون بأن يتلقى جميع الأمريكيين الذين بلغوا 60 عاماً أو أكثر اللقاح المضاد للفيروس المخلوي التنفسي «آر سي في».