ليبيا تدعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق ليبيا، أكبر من قدرات البلاد، وأنها تحتاج إلى دعم دولي.
ودعا المنفي في رسالة وجهها للمجتمع الدولي من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الليبية، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في تلك المناطق المنكوبة.
وتسبب الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الليبية في مقتل واختفاء ما يزيد عن 22 ألف شخص، وهدم آلاف المنازل والمؤسسات.
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