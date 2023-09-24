شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تدعو لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن حجم الكارثة والخسائر البشرية ‏والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق ليبيا، أكبر من قدرات البلاد، وأنها تحتاج إلى دعم ‏دولي.‏

ودعا المنفي في رسالة وجهها للمجتمع الدولي من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي ‏تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الليبية، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة ‏الإعمار في تلك المناطق المنكوبة.‏

وتسبب الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الليبية في مقتل واختفاء ما يزيد عن 22 ألف شخص، وهدم آلاف المنازل والمؤسسات.