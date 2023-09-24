القضاء على 27 عنصرا إرهابيا بالصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على 27 عنصرا من حركة ‏الشباب الإرهابية وسط البلاد.‏ وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أن العملية العسكرية قد جرت بإقليم شبيلي السفلى، ‏منطقة مليق الواقعة بين إقليم مدق وغلغدود وسط الصومال، وأنها أسفرت كذلك عن تدمير 3 ‏مراكز عمليات كانت تستخدمها للعناصر الإرهابية.‏ السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على 27 عنصرا من حركة ‏الشباب الإرهابية وسط البلاد.‏ وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أن العملية العسكرية قد جرت بإقليم شبيلي السفلى، ‏منطقة مليق الواقعة بين إقليم مدق وغلغدود وسط الصومال، وأنها أسفرت كذلك عن تدمير 3 ‏مراكز عمليات كانت تستخدمها للعناصر الإرهابية.‏ وأشارت إلى أن الخسائر التي تتكبدها عناصر حركة الشباب، تضاعفت في العمليات ‏العسكرية للجيش الصومالي.‏

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