سامح عاشور: حسمت قراري بالترشح لنقابة المحامين وسوف استقيل من الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حسم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، قراره بالترشح لانتخابات نقابة المحامين المقبلة، قائلاً: "حسمت أمري وسوف أخوض الانتخابات المقبلة على مقعد النقيب، اتخذت قراري بعدما وصلت أحوال النقابة والمحامين لأسوأ الأوضاع".

تابع عاشور، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت: النقابة وصلت إلى الأسوأ ويجب إعادتها لدورها الطبيعي في المجتمع، النقابة على مدار التاريخ هي جزء هام من الوطن ويجب أن تكون مؤثرة على المستوى المجتمعي وتتأثر به".

وأوضح نقيب المحامين الأسبق، أن الانتخابات المقبلة للنقابة سوف تحين في شهري فبراير أو مارس من عام 2024، وسأتقدم باستقالتي من مجلس الشيوخ قبل انقضاء المدة.

ولفت سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن أولوياته تشمل العديد من القضايا على رأسها استعادة غرف المحامين في المحاكم، والتي تسببت في عداء غير مبرر بين المحامين والقضاه، فضلاً عن أزمة الفاتورة الالكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من أكاديمية نقابة المحامين المعطلة على مدار أربع سنوات.