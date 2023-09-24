محافظ أسوان يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني في أبو سمبل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السيد لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية للحزب الحاكم في مطار أبو سمبل.

ويزور الوفد البرلماني الصيني مدينة أبو سمبل السياحية، بدعوة من مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

استمتع الوفد الصيني بأنغام الأغانى التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، والتي قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة.

تفقد الوفد الصينى معبدي رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، حيث أعرب عن انبهاره بعظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتاريخ الذى تجسده هذه الآثار.

خلال لقاء السيد لى شى باللواء أشرف عطية، أكد محافظ أسوان على السعي الدائم إلى مد جسور التعاون مع الجانب الصينى، والذي ترتكز على استثمار المزايا النسبية، واستغلال الحوافز الاستثمارية العديدة التى تزخر بها عاصمة الاقتصاد الأفريقي، وهو ما يؤكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشار إلى أن المحافظة لها جهود كبيرة فى مكافحة الفساد الإدارى والمالى وذلك من خلال إطلاق مشروع التحول الرقمى، ويضم مركزًا متكاملًا للمعلومات مجهزًا بأحدث الأجهزة، ومربوطًا بـ11 مركزًا تكنولوجيًا في مختلف المدن والمراكز لتقديم 82 خدمة متنوعة، كما تم استحداث 40 تطبيقًا تكنولوجيًا يقدمون خدمات فى كافة قطاعات العمل العام، وحققوا تفاعلا كبيرا مع المواطنين بشكل مباشر للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، وتضم أسوان أكبر وأول مركز لخدمات مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مصر الرقمية".

وأوضح أشرف عطية أن أسوان هى الباب الملكي نحو الأسواق الأفريقية، وتضم ثالث أكبر مشروع على مستوى العالم للمحطات الشمسية في منطقة بنبان.

وأضاف أن هذه المشروعات تشهد مشاركة لشركات وعمالة صينية، وتابع: لدينا اهتمام كبير بإنشاء أكبر منطقة لوجستية بكركر لتكون قاعدة إنطلاق للعديد من الصناعات نحو الأسواق الإفريقية، وهو الذى يتوازى مع اهتمامنا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة للحرف والمشغولات اليدوية، ويتواكب مع التوأمة بين مدينة أسوان ومدينتين صينيتين هما "سوتشو"، و"جينغدتشن" عاصمة الخزف فى دولة الصين الصديقة، باعتبارهم من مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو.

فى نهاية اللقاء قدم المحافظ مفتاح المدينة للسيد لى شى، كما أهدى عطية الدروع والهدايا التذكارية لكبار المسئولين المرافقين للضيف الصينى، تعبيرًا عن علاقات الصداقة بين الجانبين.