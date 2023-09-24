هيروين وشابو.. السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملًا، بالسجن المشدد 6 سنوات، لإتجاره في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي بقرية بصرة بمركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج ، وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 9338 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب محمد زكريا ، معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام "س.م.س" 34 عامًا، مقيم قرية بصرة بمركز الفتح والسابق اتهامه في 6 قضايا متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي متخذا من مسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة.

قاد رجال مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم، بعد أن أكدت المعلومات تواجد المتهم بمسكنه، وعثر بحوزته على 12 قطعة حشيش و14 لفافة هيروين و8 أمبولات بلاستيكية لمادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 130 جنيهًا.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار بها.