سامح عاشور: المعارضة ليس لديها مشروعًا واضحًا ورهانها على قضية الأسعار لا يكفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إن المعارضة لا تملك مشروع واضح لخوض الاستحقاق الدستوري الأهم، ورهانها على أزمات ارتفاع الأسعار ونقص العملة لا تكفي لقرار خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف عاشور، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أنه بتحليل المشهد الانتخابي الرئاسي الجديد نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في أعقاب ثورة 30 يونيو بشعبية وامتنان شعبي غير مسبوق في تاريخ مصر الحديثة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه برغم الملاحظات الأخيرة على التجربة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، مازال الرئيس السيسي يتمتع بقدر كبير من الامتنان تجعله مؤهلاً للبقاء في موقع الرئاسة.

وتابع: "أي مرشح منافس عليه أن يقدم أمارة للشعب على أن لديه مشروع مقنع لتكوين قاعدة له تمكنه من خوض التجربة الانتخابية، وليس شرطًا أن تكون له سوابق سياسية فالرئيس السيسي عندما جاء لم يكن لديه خلفية سياسية.

ووجه نقيب المحامين الأسبق، رسالته للمعارضة قائلاً : "الحالة الانتخابية غير متكافئة لأنك كحزب معارض أضعفت نفسك منذ البداية ولم تطرح مشروع مبكر أمام الشارع".