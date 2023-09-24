وزير خارجية تونس: لن نقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين

انتقد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، ما وصفه بـ"الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وشدد على أنّ "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين"، لافتًا إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.
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