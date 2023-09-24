المالديف استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع إيران

استأنفت سلطات جزر المالديف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، بعدما قطعت الدولة الواقعة في المحيط الهندي العلاقات مع طهران قبل سبع سنوات دعما للسعودية.

وجاءت الخطوة في اجتماع بين وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أعقاب تقارب بوساطة صينية بين إيران والسعودية سُجّل في آذار.

وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في العام 2016 بعد أن هاجم متظاهرون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران في أعقاب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ باقر النمر.

وحذت دول عدة حليفة للرياض في الشرق الأوسط وخارجه حذو الرياض في قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بما في ذلك جزر المالديف وجيبوتي الواقعة في القرن الإفريقي والتي استأنفت علاقاتها مع إيران في نيويورك في وقت سابق من الأسبوع الحالي.