لا نتطلع الى نهاية العالم من منظار الهي بل من منظار انساني. لذلك نعتبر ان النهاية ستكون من عند الله فيما المسيح نفسه شرح لنا ان النهاية ستكون من فعل الانسان .

خلق الله العالم ولكنه ليس هو من ينهي الحياة فيه، بل افعال الانسان البعيدة عن المحية هي التي تتكفل بذلك. توق الانسان للحلول مكان الله ومحاولته السيطرة على الحقيقة المطلقة، هي السبب الرئيسي في نهاية العالم، والا فما الغاية من الحروب والقتل والتدمير؟.

نحمد الله على العذراء والقديسين وبعض الابرار الذين يشهدون على محبة الله لنا وعلى رغبته الصادقة في تخليصنا من انفسنا...

ولمن يخاف من النهاية، خلاصه الوحيد هو المحبة...