شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت بعض الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية خلال احتجاج على عنف الشرطة في باريس، فيما وصفه وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".

وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة إكس، تويتر سابقا، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية بينما كانت تسير.

وأضاف نونيز أن بنكا هوجم أيضا، فيما كتب دارمانان على منصة إكس "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".

مظاهرات باريس احتجاجا على عنف الشرطة

وقال نونيز إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملا سلاحه لكنه لم يستخدمه، مضيفًا أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة.

وذكر أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا، فيما كانت عدة جماعات وأحزاب سياسية قد دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة وارتكابها ممارسات عنصرية.