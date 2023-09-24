ترند اليوم| جورجينا والدوري الإنجليزي.. وقضية مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات مختلفة ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضي.

وسيطرت الموضوعات الرياضية على ترند جوجل، ومنها الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي.

مان سيتي

الدوري الإنجليزي.. السيتي يفوز على نوتنجاهم فورست بـ 10 لاعبين

مصطفى محمد

"ركلة حرة مباشرة".. هدف مصطفى محمد في مرمى لوريان اليوم (فيديو)

أحمد عصام

وفاة الفنان أحمد عصام.. آخر أعماله مسرحية "تشارلي"

"ابن عم ضيا في الوصية" .. محمد جمعة ينعى الفنان أحمد عصام

ريم العدل تنعى الفنان الشاب أحمد عصام: "اخدت قلبي معاك . هتوحشني أوي"

فجر السعيد

الصورة الأولى لبطاقة الإقامة الدائمة للإعلامية فجر السعيد بمصر

جورجينا

جورجينا بالعباية والقهوة و"تبخر نفسها" في اليوم الوطني السعودي

مرتضى منصور

حُكم جديد من القضاء لصالح مرتضى منصور بقضية "الخطيب والعتال"