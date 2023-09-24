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ترند اليوم| جورجينا والدوري الإنجليزي.. وقضية مرتضى منصور

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات مختلفة ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضي.

وسيطرت الموضوعات على ترند جوجل، ومنها والدوري الفرنسي.

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