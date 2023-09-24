الرئيس الصيني: بكين عازمة على العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع سول

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الرئيس الصيني شي جين بينج خلال لقائه يوم السبت مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك-سو، إن بلاده عازمة على العمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي ستتطور مع الوقت، وذلك وسط تصاعد التوترات المتعلقة بروسيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن شي أجرى محادثات مع هان في مدينة هانجتشو شرقي الصين قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.

ويأتي هذا الإلتزام بالتعاون قبل انطلاق المحادثات الثلاثية المقررة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في سول يوم 26 أيلول/سبتمبر الجاري، وهي القمة الأولى التي يرأسها كبار مسؤوليهم منذ أربع سنوات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية يوم السبت أن شي أبلغ هان بأنه يرحب بالقمة في الوقت المناسب وأنه سيدرس بجدية مسألة زيارة كوريا الجنوبية. ولم يذكر البيان الصيني تعليق شي على القمة أو ما إذا كان سيزور سول.

وقال شي إن الصين تولي اهتماما كبيرا للاستعداد الإيجابي لكوريا الجنوبية للالتزام بالتعاون، وطلب من كوريا الجنوبية أن تسير معها في نفس المسار للحفاظ على اتجاه التعاون الودي. وقال إن البلدين يمكنهما تعميق التعاون متبادل المنفعة.