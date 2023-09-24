شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الأمريكية: من المرجح أن تصبح أوفيليا إعصارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة المدارية أوفيليا عبرت إلى جنوب شرق ولاية فرجينيا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن أوفيليا تتحرك شمالا بسرعة 19 كيلومترا في الساعة تقريبا.

العاصفة أوفيليا

وذكرت أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة المدارية في التحرك، فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ثم فوق شبه جزيرة دلمارفا بحلول صباح الأحد.

ولفت المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد، إن أوفيليا، التي كانت عاصفة مدارية، تحولت الآن إلى منخفض مداري.

وجرى إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة بأوفيليا، مضيفة أنه من المرجح أن تصبح أوفيليا إعصارا ما بعد المداري اليوم مع توقع المزيد من الضعف.