شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يبلغ الرئيس الصيني برسالة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتعزيز علاقات التعاون مع الصين، في رسالة إلى الرئيس شي جين بينغ.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرسالة جاءت ردًا على التهاني التي أرسلها شي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر.

العلاقات بين كوريا الشمالية والصين

وأضافت: حيث أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.

وقال كيم في الرسالة "أعتقد... أن العلاقات التي تتسم بالود والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والصين ستتطور بشكل مطرد بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ورغبة الشعبين في المستقبل".

روسيا وكوريا الشمالية

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عقد اجتماعا للمكتب السياسي مع كبار المسؤولين لمناقشة نتائج اجتماع قمته الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا إلى اتخاذ إجراءات متابعة شاملة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة.

وقال كيم سونج نام مدير إدارة اللجنة في أثناء تقديم التقرير خلال الاجتماع، إن الزيارة الأخيرة وضعت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا على "مستوى استراتيجي جديد استجابة لمتطلبات العصر الجديد، وأحدثت تغييرًا جذريا في الوضع الجيوسياسي العالمي".