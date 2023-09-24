فيدان وغوتيريس بحثا بآخر المستجدات في أوكرانيا واتفاقية الحبوب وملف قبرص

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنّ وزير الخارجيّة هاكان فيدان، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش الدّورة 78 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في مدينة نيويورك الأميركيّة، في آخر المستجدّات في أوكرانيا، ومبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وملف قبرص.
من جهته، أعرب مكتب المتحدّث باسم غوتيريس، في بيان، عن تقدير الأمين العام "للتّعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وتركيا، وجهودها لمعالجة الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها في مبادرة شحن الحبوب"، مشيرًا إلى أنّ "غوتيريس وفيدان بحثا كذلك الأوضاع في سوريا وملف قبرص".
وكانت قد انطلقت أعمال دورة الجمعيّة العامّة الثّلثاء الماضي، وتُختتم اليوم الأحد.
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