وزير خارجية الفيليبين: التعاون مع روسيا يجب أن يتوسع بمجالات الاقتصاد والتجارةوالأمن

أكّد وزير الخارجيّة الفلبينيّة إنريكي مانالو، أنّ "التّعاون بين ​روسيا​ و​الفيليبين​ يجب أن يتوسّع في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، التّجارة وحتّى التّعاون الأمني المحتمل. لذلك أعتقد أنّ كلّ هذه المجالات بحاجة إلى استغلالها بشكل أكبر".

وأشار، في تصريح صحافي، على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنّ "لدينا عددًا كبيرًا من الاتفاقيّات مع روسيا، والمفتاح هو معرفة كيف يمكننا تنفيذها بشكل أكثر فعاليّة، لذلك لدينا عدد لا بأس به من التّرتيبات القائمة"، لافتًا إلى أنّه "ربّما يتعيّن على مسؤولينا إجراء المزيد من التّبادلات والاجتماعات لمعرفة كيف يمكننا المضي قدمًا".

وعمّا إذا كان لديه أيّ اجتماعات مقرّرة مع نظيره الروسي، أوضح مانالو أنّه "لم يتمّ التّخطيط لأي شيء رسميًّا بعد"، منوّهًا إلى أنّ "سفارتنا على اتصال يومي مع المسؤولين في روسيا".