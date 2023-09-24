انبعاث كبير للميثان من أعماق البلطيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اكتشف باحثون سويديون انبعاثاً طبيعياً كبيراً للميثان وهو غاز يساهم في الاحترار المناخي من المياه العميقة في بحر البلطيق.

وكشف الباحثون عن العثور على الغاز على عمق نحو 400 متر قبالة ساحل نينسهامن في جنوب شرق السويد، على مساحة تقرب من 20 كيلومتراً مربعاً.

وينطلق غاز الميثان من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الرواسب البحرية، لكنه ينتج أيضاً عن طريق الأنشطة البشرية مثل الزراعة ومنشآت النفط والغاز.

ويعد “الميثان” مسؤولاً عن حوالي 30% من احترار الكوكب منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية، حيث يتمتع هذا الغاز بقدرة احترار أقوى بـ80 مرة من قدرة ثاني أكسيد الكربون خلال فترة عشرين عاماً.