وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول عبر البحر الأسود منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي

أفادت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية، عن وصول سفينة قمح أوكراني الأحد إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، وهي الثانية التي تبحر من أوكرانيا رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليه.
وكانت سفينة "أرويات" التي ترفع علم جزر بالاو، انطلقت الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا سالكة ممرا بحريا أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود إثر انسحاب موسكو منه في تموز.
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