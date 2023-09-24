الراعي: الكنيسة لم تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار ولن تسكت عن تعمّد تغييب الرئس المسيحي

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، أنّ "القانون و​الدستور​ مستباحان في ​لبنان​ من قبل النّافذين، ومخالفات أيّ عضو في أيّ حزب يتمّ طمسها من قبل الحزب نفسه الّذي يحمي المرتكب".

وأشار، خلال قدّاس اليوبيل الذّهبي للأبرشيّة المارونيّة في ​أستراليا​، إلى أنّ "في لبنان، لا تُستوفى الضّرائب والرّسوم من كلّ المواطنين، بل من منطقة دون أخرى، إمّا عمدًا أو خوفًا من فائض القوّة أو إهمالًا، وبالتّالي لا يؤمَّن إلّا الضّئيل من الخدمات العامّة".

وشدّد الرّاعي على أنّ "الكنيسة لن تسكت عن كلّ السّلبيّات في لبنان، ولن تتعب في التزامها برسالتها عبر مؤسّساتها التّربويّة والاجتماعيّة والاستشفائيّة"، مركّزًا على أنّ "الكنيسة لم تترك لبنان وشعبه فريسةً للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئس الجمهوريّة المسيحي الوحيد في كلّ أسرة ​جامعة الدول العربية​".

وتوّجه إلى اللّبنانيّين في أستراليا بالقول: "سجّلوا نفوسكم في السّجلّات اللّبنانيّة كي تحافظوا على وجودكم".