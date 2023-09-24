شكرا لقرائتكم خبر عن منذ انتهاء اتفاق الحبوب.. وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول- (أ ف ب)

وصلت سفينة قمح أوكراني الأحد، إلى إسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفادت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية، هي الثانية التي تبحر من أوكرانيا رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليه.

وكانت سفينة «أرويات» التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة، من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، سالكة ممراً بحرياً أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إثر انسحاب موسكو منه في تموز/يوليو.