خبير اميركي: صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي في مجلس الأمن الدولي سخيفة تماما

رأى ضابط الاستخبارات الأميركي السابق سكوت ريتر، إن "صيغة السلام التي حاول الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى لفت الانتباه إليها خلال خطابه في مجلس الأمن الدولي، سخيفة تماما"، مشددا على أن "المطالبة بالعودة إلى حدود 1991 هي فكرة البيت الأبيض، التي يرددها زيلينسكي كالببغاء".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة حاولت من خلال عقوباتها إلحاق أضرار اقتصادية وسياسية بروسيا من أجل إجبارها على الانصياع لهذا المطلب، وقال: "ولكن ذلك لن يحدث أبدا".

خلال هذا الأسبوع عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع أوكرانيا بمشاركة زيلينسكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وخلال مؤتمر صحفي، قال لافروف إن "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي غير قابلة للتحقيق على الإطلاق، والجميع يعرف ذلك.

يشار الى ان في تشرين الثاني 2022 أعلن زيلينسكي عن "خطة من عشر نقاط لتحقيق السلام". ومن بينها ضمان الأمن النووي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل مقابل الكل"، واستعادة "الوحدة الإقليمية" لأوكرانيا.