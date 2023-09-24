قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سلب بقوة السلاح رغم محاولته الفرار خلال كمين في حي السلم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي قامت بها القطعات المختصّة بقوى الأمن، توصّلت إلى تحديد هويّة الرّأس المدبّر لإحدى العصابات الّتي تقوم ب​عمليات سلب​ بقوّة السّلاح، ويُدعى: "خ. ج." (مواليد عام 1994، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة مستمرّة؛ ويقيم في محلّة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 14/09/2023، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات ​شعبة المعلومات​ في محلّة حي السّلّم، حيث نصبت كمينًا محكمًا وأوقفته على متن درّاجة آليّة نوع "لاندي" من دون لوحات، تمّ ضبطها".

وكشفت المديريّة أنّ "خلال عمليّة التّوقيف، حاول الفرار من أمام الدّوريّة وشَهَرَ مسدّسًا حربيًّا بوجه عناصرها، محاولًا إطلاق النّار باتّجاههم، إلاّ أنّه تمّت السّيطرة عليه وتجريده من سلاحه وضبطه، إضافةً إلى ضبط كميّة من الحبوب المخدّرة".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح على متن درّاجته المذكورة، مستخدمًا المسدّس الحربي الّذي ضُبط بحوزته، وذلك في العديد من مناطق ​جبل لبنان​، ومنها: بوليفار كميل شمعون، الحازمية، وجسر الباشا". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".