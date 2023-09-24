نصار وكلاس استضافا المشاركين بالملتقى العربي للسياحة الشبابية في جبيل

استضاف وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​، في ​مدينة جبيل​، الشّابات والشّباب العرب المشاركين في الملتقى العربي للسّياحة الشّبابيّة، يتقدّمهم وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، مدير "​بيروت​ عاصمة الشباب العربي" حسن شرارة، رئيس الاتحاد ال​لبنان​ي لبيوت الشباب أحمد رمضان وأعضاء الاتحاد.

وتحدّث نصّار وكلاّس خلال الاستقبال، عن أهميّة السّياحة الشّبابيّة والسّياحة الرّياضيّة، وأهمية إقامة "عاصمة الشّباب العربي" في لبنان في هذا العام، رغم كلّ التّحدّيات والظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان.

وأعلن نصّار "إطلاق ورشة العمل لبناء بيت شباب سيكون الثّالث عشر في لبنان"، فيما أعلن رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق، تقديم أرض لهذه الغاية.

من جهته، هنّأ كلّاس، نصّار على إطلاقه فكرة "بيوت الضيافة"، وأشاد بدوره في "التّسهيلات الّتي وُضعت وحسّنت المردود السّياحي"، واضعاً نجاح ​وزارة الشباب والرياضة​ في استضافة "بيروت عاصمة الشباب العربي"، في خدمة الحركة السياحية والاستقرار في البلاد.

ويُعتبر الملتقى العربي للسّياحة الشّبابيّة، رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتّمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج اكتشف لبنان، وينظّمه الاتحاد اللّبناني لبيوت الشّباب بإشراف الوزارة.