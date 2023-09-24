شكرا لقرائتكم "إيدن جيوباور" الأميركية تستكشف الهيدروجين الجيولوجي في عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت وزارة الطاقة العمانية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة "إيدن جيوباور" الأميركية في مجال استكشاف الهيدروجين الجيولوجي.

ووقعت الوزارة أيضاً مذكرة تفاهم مع مركز استشارات علوم الأرض العماني في نفس المجال، مشيرة إلى أن الهدف من المذكرتين "تسيير النقاشات العلمية حول إجراء دراسات أولية شاملة لمعرفة الإمكانات والفرص لاستكشاف الهيدروجين الجيولوجي وتحديد مواقع لإجراء البحوث التجريبية"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وجاء التوقيع على هامش ورشة عمل فنية نظمتها وزارة الطاقة العمانية بالتعاون مع نظيرتها الأميركية حول الهيدروجين الجيولوجي لبحث "الفرص والطرق والاستراتيجيات المتعلقة باستكشافه واستخراجه وظاهرة انبعاثات الهيدروجين بشكل طبيعي".