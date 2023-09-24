شكرا لقرائتكم "بنك مصر" يوافق على زيادة رأسمال وحدة تابعة إلى 4 مليارات جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة المال المصرية، اليوم الأحد، نقلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي، وهي وحدة الأعمال المصرفية الرقمية التابعة لبنك مصر، عاكف المغربي، أن البنك وافق على زيادة رأسمال الشركة من 2.5 مليار جنيه إلى أربعة مليارات.

كان بنك مصر قد أنشأ شركة مصر للابتكار الرقمي في 2020 لتتولى إطلاق أول بنك رقمي في مصر بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات عملاء البنوك في مصر.

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وقدمت الشركة في أغسطس/آب الماضي طلباً إلى البنك المركزي المصري للحصول على أول رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية الرقمية في البلاد.

يشار إلى أن بنك مصر هو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر وتزيد قيمة أصوله عن تريليوني جنيه، وفقا للقوائم المالية للبنك المنشورة على موقعه الإلكتروني للفترة حتى نهاية 2022.