انت الان تتابع خبر إطلاق استمارة إلكترونية لطلبات بدل قطعة الأرض لـ3 شرائح.. هذه قيمة البدل النقدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئـيس المؤسسة عبد الإله النائـلي، إن مؤسسته وفي إطار مساعيها الحثيثة لتسهيل إجراءات حصول مستفيدي قانونها على حقوقهم، أطلقت التقديم الإلكتروني لبدل قطعة الأرض والمنحة العقارية عبر بوابة أور الإلكترونية، مضيفا أن البدل النقدي سيشمل ضحايا جرائـم النظام المقبور، والإرهاب، وشهداء الحشد الشعبي.وبين أن القيمة المادية للبدل لضحايا النظام المقبور وشهداء الحشد، تبلغ 83 مليون دينار للمستفيدين ممن لم يتسلموا قطعة أرض، سواء ضمن بغداد أو جميع المحافظات، بينما ستكون قيمة البدل لضحايا الإرهاب ولسكنة بغداد حصرا، 50 مليون دينار، عازيا ذلك لصعوبة حصولهم على قطعة أرض في العاصمة، بعكس المحافظات.

في السياق نفسه، ذكر النائـلي أن المنحة العقارية البالغة 30 مليون دينار ستشمل فقط عوائـل شهداء جرائـم النظام المقبور وشهداء الحشد الشعبي الذين تم شمولهم بقطعة أرض، لافتا إلى أن التقديم على المنح والبدل سيكون إلكترونيا وباعتماد استمارة أعدتها المؤسسة حصرا، وفقا للصحيفة الرسمية.