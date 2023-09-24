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الأحد المُثير.. الأنظار تتوجه صوب ديربي مدريد وصراع ناري بين ارسنال وتوتنهام

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بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات
أرسنال × توتنهام- الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
برايتون × بورنموث- الساعة 4 عصرا
× وست هام يونايتد- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
× أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
شيفلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات
ريال سوسييداد× خيتافي- الساعة 3 عصرًا
رايو فاليكانو× فياريال- الساعة 5:15 مساء
لاس بالماس× غرناطة- الساعة 7:30 مساء
ريال بيتيس×قاديش- الساعة 7:30 مساء
أتلتيكو مدريد× - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات
إمبولي× إنتر ميلان- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة Sky Sport Calcio 1
أتلانتا× كالياري- الساعة 4 عصرًا
أودينيزي× فيورنتينا- الساعة 4 عصرًا
بولونيا× نابولي- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 FR
تورينو× روما- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن× هايدنهايم- الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت× فرايبورج- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز× ستراسبورج- الساعة 2 ظهرًا
لانس× تولوز- الساعة 4 عصرًا
كليرمون فوت 63× لوهافر- الساعة 4 عصرًا
مونبلييه× رين- الساعة 6 عصرًا
باريس سان جيرمان× مارسيليا- الساعة 9:45 مساء

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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