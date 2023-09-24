انت الان تتابع خبر الأحد المُثير.. الأنظار تتوجه صوب ديربي مدريد وصراع ناري بين ارسنال وتوتنهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي أرسنال × توتنهام- الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1برايتون × بورنموث- الساعة 4 عصرا ليفربول × وست هام يونايتد- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2 تشيلسي × أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5شيفلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسييداد× خيتافي- الساعة 3 عصرًا

رايو فاليكانو× فياريال- الساعة 5:15 مساء

لاس بالماس× غرناطة- الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس×قاديش- الساعة 7:30 مساء

أتلتيكو مدريد×ريال مدريد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي× إنتر ميلان- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة Sky Sport Calcio 1

أتلانتا× كالياري- الساعة 4 عصرًا

أودينيزي× فيورنتينا- الساعة 4 عصرًا

بولونيا× نابولي- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 FR

تورينو× روما- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن× هايدنهايم- الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت× فرايبورج- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز× ستراسبورج- الساعة 2 ظهرًا

لانس× تولوز- الساعة 4 عصرًا

كليرمون فوت 63× لوهافر- الساعة 4 عصرًا

مونبلييه× رين- الساعة 6 عصرًا

باريس سان جيرمان× مارسيليا- الساعة 9:45 مساء

