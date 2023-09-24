شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يرحب برحيل ديمبيلي في يناير.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ميرور البريطانية مفاجأة مدوية بشأن إنفتاح مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي لرحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

يأتي ذلك مع وجود إهتمام كبير من مسئولي أرسنال بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة، وفقا لما ذكرته الصحيفة الإنجليزية، ومن ثم فإن مستقبل اللاعب سيكون مليئا بالمستجدات في يناير.

وأكدت الصحيفة أن ديمبيلي لا يفكر في الرحيل عن باريس خلال الفترة القادمة، كما أن الفريق الباريسي لن يسمح برحيل اللاعب إلا بشروطه الخاصة.

حيث من المتوقع أن يرفض الفريق الباريسي رحيل ديمبيلي بأقل من 70 مليون جنيه إسترليني خلال المرحلة القادمة، لا سيما أن الفريق الفرنسي تعاقد مع اللاعب مقابل ما يقارب من 50 مليون يورو.

إنريكي يحسم مستقبل ديمبيلي

ومن جانبه ما زال إنريكي يتمسك أيضا ببقاء ديمبيلي ضمن صفوف باريس سان جيرمان في الفترة القادمة، ولكن اللاعب قد يكون ضحية بقاء مبابي إذا ما وافق المهاجم الفرنسي علي تمديد عقده.