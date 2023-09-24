شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وست هام يثير الجدل قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة صعبة وقوية امام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مواجهة ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2023/24.

ديفيد مويس يتحدث عن مواجهة ليفربول

وأكد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، أنه يمتلك سجل جيد أمام ليفربول، وذلك قبل المواجهة القوية التي تجمع بينهما مساء اليوم.

وقال مويس: "أنهيت الموسم عدة مرات فوق ليفربول عندما كنت مدربًا لإيفرتون وحصلت على عدة تعادلات جيدة كذلك ضدهم".

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حاليًا 13 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام المركز السادس برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري الانجليزي.