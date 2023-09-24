شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل عن انتخابات الرئاسة: مصر أمام عرس ديمقراطى تتزين به الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية التوصية التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية لجميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، لافتا أنها كانت مطلبا لحزب الجيل فى جلسات المحور السياسى أثناء مناقشة النظام الانتخابى باعتبار أن تنفيذها سيحقق عدم التمييز بين المرشحين فى أهم انتخابات مصرية والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الهيئة الوطنية بالرغم من أنها جهة إدارية تتولى إدارة الانتخابات العامة المصرية إلا أن تشكيلها القضائى يجعلنا مطمئنين تماما إلى حياديتها ونزاهتها، وأن مصر ستكون أمام عرس ديمقراطى تتزين به الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل، مؤكدا أنها ستكون مصر الفتية الواعدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الهيئة الوطنية للانتخابات التى أوكل إليها الدستور إدارة كل الانتخابات المصرية أكدت نفس مطلب الحوار الوطني، وطالبت الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين ومنحهم فرصة متساوية فى الظهور الاعلامى، مشددا أن المؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أجاب على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحتها بعض أحزاب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية وخاصة بإعلانها أنها ستكون على الحياد وعلى مسافات واحدة من كل المرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر كان له تأثير كبير فى إعلان عدد كبير من الأحزاب عن اعتزامها خوض غمار الانتخابات المقبلة، معربا عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أكثر من مرشح بحيث يتوافر فيها المنافسة الانتخابية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشددا على أنها ستكون انتخابات جادة تعلن عن مرحلة جديدة للدولة المصرية أطلق عليها الرئيس السيسى الجمهورية الجديدة، مشددا على أن القضاء المصرى سيشرف على كل مراحلها بدء من مرحلة الترشح وانتهاء بمرحلة اعلان النتائج مرورا بمرحلة الحملات الانتخابية وتواصل المرشحين مع الناخبين.