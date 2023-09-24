باسيل: نحن القضية التي لا تموت و"التيار" الذي لا يركع وإذا ذهبنا إلى المعارضة الكاملة نقوى

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "عكّار الّتي قدّمت خيرة شبابها ضباطا وجنودا واعطت التيّار اوفى المناضلين وقدّمت للبنان آلاف الشهداء دفاعاً عنه… عكّار التي ضحّت وأعطت، الدولة بادلتها واعطتها بالمقابل الاهمال والحرمان. في أيّام البحبوحة، عكّار حصّتها معدومة، وفي أيّام القلّة، عكّار كلّها محرومة، وفي الأزمات تدفع الثمن، مثل ما هي تدفع اليوم فاتورة النزوح السوري".

وأشار، خلال لقاء شعبي في القبيات، بإطار جولة يقوم بها بمشاركة رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، في قرى قضاء عكار، إلى أنّهم "راهنوا أنّنا سننتهي في الانتخابات النيابية عام 2022 وأنّ كتلتنا لن تتخطّى الـ10 نوّاب، ولا نعرف أي اختفى هؤلاء بعد انتهاء الانتخابات"، مشدّدًا على أنّهم "راهنوا على نهاية "التيار" مع نهاية العهد، وراهنوا على نهايته أيضًا مه نهاية ولايتي التيارية، والآن يراهنون على أي مرشح رئاسي يضرّ أكثر بالتيار".

وأكّد باسيل "أنّنا القضيّة التي لا تموت، و"التّيّار" الذي لا يركع، ولبنان الذي لا ينتهي"، متسائلًا: "ألا يعرفون أن التيار إذا ذهب إلى المعارضة الكاملة يصبح أقوى؟".