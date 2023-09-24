أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، إلى أن "مسألة الشكاوى اللبنانية التي كانت ترفع الى مجلس الامن انقلبت فأصبحت إسرائيل هي من تقدم الشكاوى، والعدو الصهيوني، ما زال منذ العام 2006 يعمل على تشكيل الجبهة الداخلية وهو لم ينته من تشكيلها بعد، وهو يعرف انه بمواجهة قوى لم تعد كما كانت في السابق، فكيف به اذا خرج مهزوما في حرب الـ 33 يومًا".
ولفت إلى أن "بعض اللبنانيين يريدون ان يخسروا هذه القوة التي بنيت وحققت الانجازات، وهذا لا يمكن أن نقبل به أو نسكت عنه، وبعض من هؤلاء اللبنانيين يعتقدون اعتقادات خاطئة حول مفهوم الدولة والسيادة، فالدولة التي لا تحميها القوة ليست بسيادية"، مؤكدا أن "قافلة الشهداء هي التي صنعت الانتصارات وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم وهذا يقرأ من التصريحات الصهيونية".
واعتبر أن "مركزية القضية الفلسطينية ودعم المقاومة في فلسطين، هو أولوية بالنسبة لحزب الله، وهو واجب ومحل افتخار، ونحن نفتخر بأننا ممانعون، ونرفض التطبيع مع العدو وهو خيانة، والممانعة هي شرف لنا كما كل محور المقاومة على رأسه الجمهورية الإسلامية وسنكمل".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: بعض اللبنانيين يريدون ان يخسروا القوة التي بنيت وحققت الانجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.