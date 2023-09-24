شكرا لقرائتكم "مصر الجديدة" تدرس تطوير مشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة "مصر الجديدة" للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، أنها تدرس مشروعاً لتطوير 400 فدان بتكلفة استثمارية حوالي أربعة مليارات جنيه.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إلى البورصة المصرية إنها ستعلن عن جميع التفاصيل بعد الانتهاء من دراسة المشروع.

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كان سامح حمودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة مصر الجديدة قال، في تصريحات لجريدة "حابي" المصرية، نُشرت الأحد، إن الشركة تخطط لتطوير منطقتين على مساحة 400 فدان بتكلفة تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

ولم يوضح أي من حمودة في تصريحاته أو الشركة في إفصاحها موقع المنطقتين المستهدفتين.

وأضاف أنه سيتم تمويل تلك الاستثمارات بشكل ذاتي من خلال عائدات ومبيعات الشركة، مضيفا أن الشركة لا تستهدف اقتناص أي تمويلات بنكية على المدى القريب.

و"مصر الجديدة" مملوكة بنسبة 72% من الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية.