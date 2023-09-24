شكرا لقرائتكم "وارن بافيت" يكشف سر بناء مشروع تجاري ناجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد وارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، أحد أنجح المستثمرين في عصرنا. لقد جعلته استراتيجياته الاستثمارية وفطنته التجارية منارة للحكمة لأصحاب الأعمال. إليك أفضل نصيحة له لبناء مشروع تجاري ناجح.

شارك بافيت حكمته خلال مقابلة مع غولدمان ساكس. وعندما سئل عن أفضل نصائحه لرواد الأعمال، قال إن أهم شيء يمكن لأصحاب الأعمال القيام به هو إسعاد عملائهم.

مادة اعلانية

قال بافيت خلال مقابلته مع بنك غولدمان ساكس: "إن أفضل نصيحة لصاحب الأعمال الصغيرة، أو صاحب الأعمال الكبيرة، هي ألا تتوقف أبداً عن التفكير في كيفية إسعاد عميلك". "ليس لإرضاء عميلك، ولكن لإسعاد عميلك".

وأضاف "بافيت"، أنه من المهم أن تبقي عملاءك في ذهنك باستمرار. ووفقاً لعرّاب أوماها، فإن الحفاظ على تركيز قوي على العملاء هو مفتاح النجاح.

وأكد أنه لم تفشل أي شركة على الإطلاق وكان لديها الملايين من العملاء السعداء. تبدأ معهم، وتحصل عليهم واحداً تلو الآخر.

"بافيت" ليس الوحيد الذي يؤمن بالتركيز القوي على العملاء. إذ قال الشريك المؤسس لـ "أمازون"، جيف بيزوس أيضاً إنه من المهم أن تكون "مهووساً" بعملائك.

وقال بيزوس في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "لقد قمنا بذلك منذ البداية، وهذا هو السبب الوحيد لوجود أمازون اليوم بأي شكل من الأشكال". "لقد وضعنا العملاء دائماً في المقام الأول. عندما يُتاح لنا خيار الهوس بالمنافسين أو الهوس بالعملاء، فإننا دائماً ما نكون مهووسين بالعملاء.

"نحن نولي اهتماما لما يفعله منافسونا، ولكن ليس هذا هو المكان الذي نوجه فيه طاقتنا؛ وأضاف بيزوس: “ليس هذا هو المكان الذي نحصل منه على دوافعنا”. "إذا كنت مهووساً حقاً بالعملاء، فسوف يغطي ذلك الكثير من الأخطاء."

نصائح بافيت التجارية على مر السنين

قدم بافيت نصائح إضافية لرواد الأعمال على مر السنين. وهنا بعض اللآلئ الأخرى من الحكمة.

"في عالم الأعمال، تكون مرآة الرؤية الخلفية دائماً أكثر وضوحاً من الزجاج الأمامي". إذ يحتاج رواد الأعمال إلى فهم أن التنبؤ بالمستقبل يمثل تحدياً بينما تحليل الماضي هو أمر أبسط. ولا يعني هذا أن تصبح حذراً بشكل مفرط. وبدلاً من ذلك، تأكد من أن القرارات تستند إلى أبحاث قوية وكن مستعداً دائماً للتكيف والتغيير بناءً على ردود الفعل الواقعية.

النجاح لا يعني بالضرورة الحصول على كل شيء بشكل صحيح. وبدلاً من ذلك، يتعلق الأمر باتخاذ بعض القرارات المحورية التي يمكنها توجيه مسار عملك بشكل إيجابي. على الجانب الآخر، من المهم أيضاً تجنب المخاطر الكبرى. يجب على رواد الأعمال إعطاء الأولوية للتعلم من أخطائهم وتجنب الأخطاء الفادحة المتكررة.

"يستغرق الأمر 20 عاماً لبناء السمعة، وخمس دقائق لتدميرها. إذا فكرت في ذلك، فسوف تفعل الأشياء بشكل مختلف"، وفقاً لـ "بافيت".

ويرى أن العلامة التجارية والسمعة من الأصول غير الملموسة التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للأعمال التجارية. ويجب على رواد الأعمال دائماً الحفاظ على النزاهة، وضمان جودة الخدمة، والحذر بشأن أي إجراء أو قرار يمكن أن يشوه سمعة علامتهم التجارية.