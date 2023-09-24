شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال أكبر من 5 ريختر يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد 75 كيلومترًا شمال غربي ولاية نياس اوتارا، وعلى عمق 38 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلالزل إندونيسيا

تتعرض مقاطعة سومطرة الإندونيسية لزلازل متكررة، وفي الشه الماضي وقع بها 3 زلالزل، من بينها واحد بقوة 6.1 درجة.

كما ضربها زلزال إبريل الماضي، قوة 7.3 درجة، ما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي لمدة ساعتين تقريبًا.