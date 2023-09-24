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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، وستشهد جولة الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة قوية عندما يحل وست هام ضيفًا على ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد في الجولة السادسة من البطولة.

تدخل كتيبة المدرب يورغن كلوب هذه المباراة بعد سلسلة رائعة من عدم الهزائم تمتد منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث يسعى للمحافظة على هذا التفوق. إلا أنهم سيواجهون تحديًا كبيرًا أمام فريق وست هام اللندني القوي.

فريق وست هام قدم أداءً مميزًا حتى الآن في الموسم الحالي، حيث خسروا فقط أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة. يقودهم المدرب ديفيد مويس الذي قادهم بنجاح، حيث حققوا ثلاث انتصارات ويبدو أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح.

هذه المواجهة بين ليفربول ووست هام واحدة من أبرز المباريات في الجولة، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024؟

كما هي العادة، مباريات الدوري الإنجليزي منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون مباراة ليفربول ووست هام منقولة عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 2".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

beIN Sports HD 2

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024؟

قناة "beIN Sports HD 2" متاحة عبر قمري نايل سات وسهيل سات، ولكن من أجل متابعتها عليك الاشتراك في إحدى باقات بي إن سبورتس.

تردد قناة beIN Sports HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 2 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

من معلق مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024؟

سيتولى المعلق المصري الشهير علي محمد علي مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024.

ويمكنك متابعة المباراة باللغة الإنجليزية من خلال الانتقال إلى قناة "beIN Sports HD 2 English".

مشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024؟

تقام مباراة ليفربول ووست هام مساء الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت دولة الإمارات.