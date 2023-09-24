شكرا لقرائتكم خبر عن في أول واقعة عنف منذ أشهر.. مقتل شرطي وإصابة آخر في كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميتروفيتسا الشمالية: (رويترز)

قال ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو في بيان، إن شرطياً قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو في وقت مبكر من صباح الأحد، وهذه أول واقعة كبرى لأعمال عنف في المنطقة منذ شهور.

وقال في منشور على فيسبوك «في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جارياً»، ووصف الواقعة بأنها عمل إرهابي، وتابع قائلاً «المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة».

وقالت شرطة كوسوفو في بيان إن مركبتين ثقيلتين دون لوحات مرخصة توقفتا في وقت مبكر من صباح الأحد، عند جسر في قرية بانجسكا، وأوقفتا المرور وبدأتا إطلاق النار على وحدات الشرطة التي وصلت «بترسانة من الأسلحة النارية تضمنت قنابل يدوية وقاذفات».

وذكر مراسل من رويترز أنه تمكن من مشاهدة قوات من حلف شمال الأطلسي وأعضاء من قوة شرطة الاتحاد الأوروبي وشرطة كوسوفو، وهم يقومون بدورية على الطريق المؤدي إلى بانجسكا.

وقالت فيوسا عثماني رئيسة كوسوفو في منشور على منصة إكس: إنها تندد بما وصفته بهجوم إرهابي من مجموعات إجرامية صربية.

ولم يرد تعليق بعد على الواقعة من مسؤولين صربيين.

وتصاعد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات نشبت في مايو/أيار أصيب فيها أكثر من 90 من قوات حفظ السلام من حلف شمال الأطلسي ونحو 50 محتجاً صربياً في شمال كوسوفو.

ويشكل المنتمون للعرقية الألبانية أكثر من 90 في المئة من سكان كوسوفو ولا يشكل الصرب الأغلبية إلا في المنطقة الشمالية، حيث توجد خطط لرابطة بلديات ذات أغلبية صربية.

وتوقفت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين خصمي الحرب الأسبوع الماضي.

وألقى مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل بالمسؤولية على كورتي في ما يتعلق بالإخفاق في تشكيل رابطة من بلديات ذات أغلبية صربية ستمنحهم مساحة أكبر للحكم الذاتي.