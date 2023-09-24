شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لقبول جميع الأرمن من ناغورونو كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (رويترز)

قال نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، في كلمة إلى مواطنيه الأحد، إن أرمينيا مستعدة لقبول جميع سكان ناغورنو كاراباخ من عرقية الأرمن وإن احتمال مغادرتهم المنطقة في تزايد.

ونقلت وكالة تاس عن باشينيان قوله «يظل أرمن ناغورنو كاراباخ عرضة للتطهير العرقي، الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناغورنو خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع».

وتابع قائلاً «إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورنو كاراباخ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناغورنو كاراباخ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص».

وقالت قيادة الإقليم الانفصالي لرويترز الأحد، إن 120 ألفاً من عرق الأرمن في ناغورنو كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وقال باشينيان «حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورنو كاراباخ».

وقال باشينيان أيضاً إن التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضواً فيها لم تكن فاعلة وذلك في انتقاد واضح لروسيا الحليف الرئيسي ليريفان.