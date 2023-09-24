شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتصار بلاده في حرب خاطفة.. رئيس أذربيجان يلتقي أردوغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول (أ ف ب)

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في منطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية الأحد.

وكان الحليفان قد أعلنا في يونيو/ حزيران أنهما يريدان تكثيف الجهود لفتح ممرّ برّي يربط تركيا بالأراضي الرئيسية لأذربيجان عبر ناخيتشيفان وأرمينيا، وهو مشروع طويل الأمد ومعقّد.

ويأتي اللقاء في أعقاب هجوم أذربيجاني خاطف أعاد السيطرة على جيب ناجورنو كراباخ الانفصالي، الذي تقطنه أغلبية من الأرمن.

وأعرب الرئيس التركي عدّة مرّات هذا الأسبوع عن دعمه للجيش الأذربيجاني.

وعقدت أذربيجان الخميس، الجولة الأولى من محادثات «إعادة الإدماج» مع الانفصاليين الأرمن بعدما وافقوا على إلقاء أسلحتهم في مواجهة الهجوم العسكري الذي استمر يوماً كاملاً.

ويعتقد بعض الخبراء أنّ أذربيجان يمكن أن تسعى الآن إلى تعزيز تفوّقها وشنّ عمليات في جنوب أرمينيا لخلق تواصل إقليمي مع جيب ناخيتشيفان.