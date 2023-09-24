شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: تحييد 30 قنبلة كانت على وشك الانفجار في طهران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” وكالات

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، الأحد، عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن السلطات في إيران أعلنت أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن.

وذكرت الوكالة أنه جرى القبض على 28 «إرهابياً» قالت إنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت الأحد في بيان، «اكتشاف مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في المراكز المكتظة بالسكان في طهران، وإحباطها والقبض على جميع منفذيها».