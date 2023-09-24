انت الان تتابع خبر سبب العمى للعشرات.. باكستان تسحب دواء من الاسواق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الصحة الباكستاني، بأنه "تم رفع قضية ضد اثنين من الموردين الهاربين للحقن المعروفة باسم "أفاستين" المصنعة محليا".

وأضاف: "شكلت حكومة البنجاب لجنة من 5 خبراء للنظر في الأمر وتقديم تقرير خلال 3 أيام".



وقال وزير الصحة في إقليم البنجاب، جمال ناصر، إن "مرضى السكري في لاهور وكاسور ومناطق أخرى يتلقون حقن "أفاستين" لمعالجة تلف الشبكية".

وأوضح، ان "الحقن بالدواء أدى إلى حدوث التهاب خطير، ما تسبب في النهاية إلى فقد البصر لعشرات المرضى".

