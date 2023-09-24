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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي،ستُقام مباراة ديربي لندن بين فريقي أرسنال وتوتنهام يوم الأحد القادم الموافق 24 سبتمبر على ملعب الإمارات، وهذه المباراة جزء من الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يظهر الفريقان بقوة في البطولة هذا الموسم حيث لم يتعرضا للهزيمة بعد بعد مرور خمس جولات، وعلى الرغم من تعادلهما في مباراة واحدة فقط، إلا أنهما يقدمان أداءً رائعًا. يقود أرسنال مدربه مايكل أرتيتا، بينما يشرف على توتنهام مدربه أنجي بوستيكوجلو.

تحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي يتصدر برصيد 15 نقطة. بينما يحتل أرسنال المركز الرابع بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف.

مباراة ارسنال وتوتنهام يلا شوت

مباراة أرسنال ضد توتنهام هي واحدة من أقوى المواجهات التي يمكنكم متابعتها هذا الأسبوع، عندما يحل توتنهام ضيفا على أرسنال يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر على ملعب الإمارات.

اللقاء ينطلق مع حلول الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام

يحمل ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام المزيد من الندية والقوية بملعب "الإمارات"، حيث يستهدف كلاهما الخروج بالثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشتعل المنافسة في المركز الأربعة على الدوري الإنجليزي الممتاز، بين مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول وأرسنال على الترتيب، في ظل تقارب عدد النقاط بين أطراف المربع الذهبي لمسابقة البريميرليج.

وفاز أرسنال على إيفرتون بهدف نظيف فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما حقق توتنهام الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويواجه فريق أرسنال نظيره توتنهام الليلة، بعد رباعية مثيرة على إيندهوفن الهولندي في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.