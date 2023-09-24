27 سبتمبر موعدا لطلبات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري. وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط: https://uaenec.ae/ar/candidacy/application-forms-related-to-the-nomination-process.

ولفتت إلى ما تضمنته المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات. ونوهت إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له. ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، التي تنتهي 3 أكتوبر القادم، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة.